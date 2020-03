Coronavirus, lo Spallanzani: “Dimessa oggi la coppia di cinesi”

Lasciano oggi lo Spallanzani i due coniugi cinesi ricoverati per primi in Italia perché positivi al coronavirus. La coppia, proveniente da Wuhan, era arrivata nel nostro Paese per turismo. “Finalmente la coppia cinese da oggi lascia completamente e definitivamente lo Spallanzani - ha detto il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, ai microfoni di Sky TG24 - e sarà trasferita all'ospedale San Filippo Neri per completare il percorso riabilitativo. Non tanto il marito che sta benissimo, ma quanto la signora che ha bisogno ancora di riabilitazione neuromotoria".

"Dobbiamo essere orgogliosi"

"Questa è una notizia positiva - ha aggiunto il direttore sanitario - che deve rendere orgogliosi, non solamente la comunità clinica e scientifica dello Spallanzani e del Sistema Sanitario Regionale, ma credo tutto il Paese perché questo è veramente un nostro orgoglio e l’orgoglio di tutti gli operatori sanitari italiani”.