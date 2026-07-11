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Sky TG25, la puntata dell'11 luglio 2026: Poco campo

Politica

Ospiti di Alessio Viola nella puntata di sabato 11 luglio Massimiliano Panarari, sociologo della comunicazione politica, Giuliano Guida Bardi, giornalista RMC e Claudia Fusani.

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