Live In, Conte: "No a attacchi Trump, ma Meloni era sua fan"

L'ex premier ha ribadito con forza la risposta compatta delle forze politiche, anche di opposizione, all'ultimo attacco rivolto a mezzo social da Trump a Meloni. Ha, però, d'altro canto manifestato la sua critica nei confronti di quello che ha definito un atteggiamento da “fan adorante dell'ideologia Maga” della premier nei confronti dello stesso Trump

Il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte è intervenuto nel corso di Live In Milano, l'evento itinerante che porta Sky TG24 nelle principali piazze italiane (SEGUI LA DIRETTA). Nel corso del colloquio avuto con Giovanna Pancheri, l'ex premier ha innanzitutto ribadito con forza la risposta compatta delle forze politiche italiane, anche di opposizione, all'ultimo attacco rivolto a mezzo social da Donald Trump a Giorgia Meloni. Conte ha ribadito l'importanze di “respingere con fermezza” qualsiasi attacco alla massima autorità di governo del nostro Paese, peraltro con modalità inaccettabili. Ha, però, d'altro canto manifestato la sua critica nei confronti di quello che ha definito un atteggiamento da “fan adorante dell'ideologia Maga” della premier nei confronti dello stesso Trump.