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Sondaggi, Vannacci supera la Lega: Adesso acceleriamo

Politica

"Adesso acceleriamo", Roberto Vannasci accoglie così i risultati del sondaggio UTend per Sky TG24 che sanciscono il sorpasso di un soffio della sua creatura, futuro nazionale, sulla Lega di Matteo Salvini.

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