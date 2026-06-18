Sondaggi, Vannacci supera la Lega: Adesso acceleriamo

"Adesso acceleriamo", Roberto Vannasci accoglie così i risultati del sondaggio UTend per Sky TG24 che sanciscono il sorpasso di un soffio della sua creatura, futuro nazionale, sulla Lega di Matteo Salvini.
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