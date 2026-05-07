All’evento di Sky TG24 a Villa Torlonia è intervenuto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. “L’Italia ha sempre avuto una grande diplomazia - ha detto - Vuol dire riuscire a parlare con tutte le parti coinvolte nei conflitti, e forte di questa storia” l’Italia “può cercare di avvicinare le posizioni che oggi sono distanti”

Il presidente della Camera Lorenzo Fontana è ospite sul palco di Live In a Villa Torlonia (SEGUI LA GIORNATA IN DIRETTA). Sugli attacchi di Trump al Papa: “Non penso che facciano il suo bene, anche i cattolici repubblicani non penso apprezzino questo modo di porsi”, sottolineando come questi attacchi ledano anche lo stesso presidente. Il Papa fa il suo lavoro e, sostiene Fontana, “anche i capi di Stato dovrebbero fare come lui avendo buon senso e invocando la pace. Questo approccio da parte di Trump non è favorevole neanche per lui infatti dai sondaggi si vede che questo modello che sta usando non gli sta portando grande gradimento. Va bene far valere le proprie ragioni ma non attaccando il capo della cristianità”.