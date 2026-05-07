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Live In Roma, Bonelli: "Lontani da idea di riarmo europeo"

Politica

Co-portavoce nazionale di Europa Verde, deputato della Camera di Alleanza Verdi e Sinistra e membro del gruppo dei Verdi/Alleanza Libera Europea (Greens/EFA) al Parlamento Europeo, è tra gli ospiti di Live In Roma. Bonelli ha parlato della necessità di una difesa europea comune alle energie rinnovabili, della ricostruzione del diritto internazionale e del sistema di alleanze che gli esponenti politici di sinistra potrebbero mettere in piedi per il futuro del paese

"Io penso che si debba cominciare a riflettere su come il nostro governo possa reagire di fronte a questa minaccia di instabilità internazionale" ha esordito Angelo Bonelli nell'intervista condotta da Giovanna Pancheri durante Live In Roma a Villa Torlonia (SEGUI LA GIORNATA IN DIRETTA). "Secondo me abbiamo il dovere di creare una politica estera e di difesa comune dell’unione europea e questo è necessario anche per indirizzare le risorse di cui disponiamo. In questo scenario anche il riarmo dei singoli Stati membri è una questione molto pericolosa" ha proseguito, sottolineando l'importanza di ripristinare l'ordine a livello internazionale e di far sì che organizzazioni come le Nazioni Unite e la Corte Penale Internazionale vengano rispettate. 

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