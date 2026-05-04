Meloni: "Dobbiamo aumentare capacità di reagire alle crisi"

Giorgia Meloni, intervenendo al panel della Epc - European Political Community - ha evidenziato come le crisi europee siano interconnesse. Ha indicato, quindi, la necessità di cooperazione tra gli Stati. Ha inoltre invitato a passare dalla reazione all'anticipazione, puntando su una strategia di lungo periodo

Nel suo intervento al panel "Maintaining European unity and coherence in times of polycrisis" alla Epc, Giorgia Meloni ha sottolineato come le crisi che attraversano l'Europa siano interconnesse e si alimentino reciprocamente. Durante il suo discorso, la premier ha portato l'esempio della migrazione per mostrare come un singolo fenomeno incida simultaneamente su sicurezza, stabilità, economia, mercato del lavoro, competitività e approvvigionamento energetico, con effetti diretti anche sulla fiducia dei cittadini. "La migrazione è parte integrante della poli-crisi, nessuno può affrontarla da solo. La cooperazione è quindi fondamentale. Negli ultimi anni abbiamo compiuto passi avanti molto importanti a livello dell'Unione Europea". Ha detto Giorgia Meloni ."Al livello Ue negli ultimi anni abbiamo dimostrato la nostra capacità di rispondere alle emergenze, con la crisi pandemica, con l'Ucraina. Ma penso anche che ora dobbiamo fare un salto di qualità. Ciò significa passare dalla nostra capacità di reagire alla nostra capacità di anticipare".