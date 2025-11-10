Garante privacy, Meloni: nominato da Pd e M5s, non c’entro

"L'autorità è eletta dal Parlamento, non abbiamo competenza sulla possibilità di azzerare l'autorità. E' una decisione che casomai spetta al collegio. Però una cosa la voglio dire: questo garante è stato eletto durante il governo giallo-rosso, quota Pd e 5s e ha un presidente in quota Pd, dire che sia pressato da un governo di centrodestra mi pare ridicolo. Se il Pd e i 5s non si fidano di chi hanno messo all'Autorità per la Privacy, non se la possono prendere con me, forse potevano scegliere meglio". Così la premier Giorgia Meloni ha risposto alle domande dei giornalisti all'aeroporto di Fiumicino poco prima di partire per Bari
