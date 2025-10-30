Giustizia, Schlein: Meloni vuole essere al di sopra della Costituzione

Dopo il via libera alla riforma, la segretaria del Pd va all’attacco: "Meloni con le sue gravi affermazioni contro la Corte dei Conti chiarisce il vero obiettivo della riforma costituzionale. Non è una riforma che serve a migliorare la giustizia, né serve agli italiani. Serve a questo governo per avere le mani libere e mettersi al di sopra delle leggi e della Costituzione."