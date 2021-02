Nato a Potenza il 4 gennaio 1979, è stato eletto in Parlamento per la prima volta nel marzo del 2013 con il Pd. Nel 2017 è stato tra i fondatori di Articolo 1, con cui è stato rieletto nel 2018. Diventa ministro della Salute nel 2019 nel Conte bis. Ha dovuto fronteggiare la pandemia di Covid-19. Ed è stato confermato nel suo incarico anche nell’esecutivo di Mario Draghi. È l’unico esponente di LeU a far parte della squadra di ministri

L’inizio della sua carriera politica a Potenza

Nato a Potenza il 4 gennaio 1979, segretario di Articolo uno, sposato con due figli, Speranza alle spalle ha già una lunga carriera politica, cominciata a metà anni Novanta tra i banchi del liceo scientifico "Galileo Galilei" del capoluogo lucano con la Sinistra giovanile (di cui in seguito è stato anche presidente nazionale) e poi proseguita a Roma, dove si è laureato alla Luiss in Scienze Politiche e dove ha conseguito un dottorato di ricerca in Storia dell'Europa Mediterranea. Eletto in Consiglio comunale, Speranza fece ritorno nella sua città nel 2004. Cinque anni dopo arrivò un altro importante risultato elettorale per l'assemblea municipale di Potenza e la conseguente nomina ad assessore comunale all'Urbanistica. Proprio in quei mesi, cominciava la sua scalata al Partito democratico lucano di cui il 16 novembre 2009 fu eletto, a sorpresa, segretario regionale.