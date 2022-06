Politica

Dopo il via libera da Montecitorio, per diventare legge il testo dovrà essere approvato anche in Senato. Cartabia: 'È la riforma migliore possibile'. Dal divieto di ricoprire contemporaneamente cariche elettive e giurisdizionali allo stop alle 'nomine a pacchetto', fino alla composizione del Consiglio Superiore della Magistratura: il punto

FUNZIONI GIURISDIZIONALI E INCARICHI ELETTIVI – Introdotto il divieto di esercitare funzioni giurisdizionali e ricoprire, in contemporanea, cariche elettive - locali o nazionali – e governative . Gli eletti dovranno collocarsi in aspettativa per l’assunzione dell’incarico, senza assegno nel caso di carica locale

I magistrati che hanno ricoperto cariche elettive o incarichi di governo con mandato di almeno un anno non potranno più tornare a svolgere funzioni giurisdizionali. Diverso il caso di magistrati candidati ma non eletti, che per tre anni non potranno più lavorare nella Regione che ricomprende la circoscrizione elettorale in cui si sono candidati, né in quella dove si trova il distretto in cui lavoravano