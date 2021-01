Diplomatico di lungo corso, ex ambasciatore italiano a Berlino, europeista, nel 2018 è diventato consigliere diplomatico del premier Giuseppe Conte. Ora l'incarico come “autorità delegata” del governo per i servizi di sicurezza

La carriera di Benassi, 62 anni, romano d'origine, è stata tutta nella diplomazia. Come si legge nel curriculum pubblicato sul sito del governo , prima di essere ambasciatore a Berlino (dal 2014 al 2018) e di fungere da capo di gabinetto alla Farnesina, Benassi è stato ambasciatore a Tunisi, dal 2009 al 2013, ovvero nei turbolenti mesi della Primavera araba. La sua carriera è iniziato al dipartimento affari economici della Farnesina, per poi fare tappa a Cuba e a Varsavia.

È nel governo M5S-Lega che Benassi fa valere il suo curriculum europeista. Forte dell'esperienza da ambasciatore italiano a Berlino, Benassi fa infatti da primo collegamento tra il premier del governo "giallo-verde" e la cancelliera tedesca Angela Merkel. E da lì in poi il sodalizio con Conte non si è mai indebolito. Un sodalizio fatto anche di una collaborazione strettissima coltivata tra il 2018 e l'inizio del 2021.

Il legame stretto con Conte

Con Conte, invece, è a Bruxelles che Benassi affronta i dossier più delicati, da quello dell'immigrazione, alla manovra in cui furono varati reddito di cittadinanza e quota 100. Fino all'ultima sfida del Next Generation Ue. A lui, ora, spetterà guidare uno dei rami del governo finito più nel mirino dell'opposizione e di Iv. A cominciare dal caso della missione segreta in Italia del General Attorney dell'amministrazione Trump William Barr per il caso Russiagate.