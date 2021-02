Lorenzo Guerini è il ministro per la Difesa nel governo Draghi (TUTTI I MINISTRI DEL GOVERNO DRAGHI). Un incarico in continuità dato che ha svolto lo stesso ruolo nel precedente esecutivo, il Conte-bis. Originario di Lodi, con una grandissima passione per il baseball e i San Francisco Giants, nel 2019 si era spostato al dicastero delle forze armate dopo aver ricoperto il ruolo di presidente del Copasir (il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

Dalla presidenza della Provincia di Lodi al Copasir

Laureato in Scienze Politiche, è assicuratore di professione. Ha militato tra gli anni '80 e '90 nella Democrazia Cristiana ed è stato presidente della Provincia di Lodi nel 1995. Dopo due mandati, è stato eletto sindaco di Lodi in quota Margherita e nel 2012 è stato eletto come deputato con il Pd. Fin dai tempi dell'Anci, quando Guerini era sindaco, ha consolidato i suoi rapporti con l'allora collega Matteo Renzi, che era in quel periodo primo cittadino di Firenze. Prima di essere eletto presidente del Copasir nel 2018, Guerini - già deputato - aveva assunto ruoli nella segreteria nazionale del Pd. Nel febbraio del 2014 ha affiancato lo stesso Renzi durante le consultazioni istituzionali per la formazione del nuovo governo, compreso il faccia a faccia che l'ex premier ha avuto con Beppe Grillo. Tra il 2014 e il 2017 è stato anche vicesegretario del Pd con Debora Serracchiani.