Le gaffe di Toninelli, dal pugno alzato al "tunnel del Brennero"

Il pugno alzato all’approvazione del decreto Genova in aula al Senato (FOTO) è solo l’ultimo di una serie. Sono diversi gli scivoloni del ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli, attraverso dichiarazioni e post sui social, che hanno suscitato polemiche soprattutto dopo il crollo del ponte Morandi a Genova che il 14 agosto 2018 ha causato 43 vittime (PONTE MORANDI: A CHE PUNTO E' LA RICOSTRUZIONE).

“Il tunnel del Brennero”

Forse la più virale delle gaffe di Toninelli è quella in cui davanti alle telecamere di Telenord parla dei “tanti imprenditori” che “usano il tunnel del Brennero”. Quello del Brennero è in realtà un valico tra Italia e Austria. Il tunnel al momento non esiste e, quando sarà realizzato, riguarderà il trasporto ferroviario.

Il selfie in spiaggia durante la crisi della Nave Diciotti

Il 21 agosto, nel mezzo della crisi della nave Diciotti, e pochi giorni dopo il crollo del viadotto, il ministro pubblica su Instagram un selfie in spiaggia con la moglie e scrive: "Qualche giorno di mare con la famiglia, con l'occhio sempre vigile su ciò che accade in Italia. Ma tutti gli eroi della #guardiacostiera, dai vertici fino all'ultimo dei suoi uomini, come vedete, sono sempre con me. Anzi, li tengo sempre in... testa”. Le opposizioni avevano protestato per la mancanza di sensibilità e perché il ministro non si trovava al lavoro in un momento così delicato.

La concessione al barbiere

Altro selfie e altre polemiche il 15 settembre, quando Toninelli posta una foto accompagnata da una didascalia che ironizza sul tema delle concessioni: "Ho revocato la revoca della concessione al mio barbiere”. La frase è stata poi cancellata

Il sorriso davanti al plastico del Ponte Morandi

Sempre a settembre 2018 Toninelli è finito nella bufera per una foto in cui appariva sorridente accanto a Bruno Vespa, negli studi di Porta a Porta, con in mano il plastico del ponte Morandi.