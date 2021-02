Nata a Monza nel 1961, è laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Medicina Nucleare. Dal 2013 al 2019 è stata rettore della Milano-Bicocca, prima donna di un ateneo milanese e quarta in Italia a ricoprire questa carica

Chi è Cristina Messa

Messa si è laureata in Medicina e Chirurgia nel 1986 e successivamente si è specializzata in Medicina Nucleare all'Università di Milano. Ha studiato per un periodo all'estero, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, poi è rientrata in Italia e dopo essere stata ricercatrice all'Istituto San Raffaele di Milano nel 2001 è diventata professore associato nell'Università di Milano Bicocca e ordinario nel 2013. Dal 2005 al 2012 ha diretto l'unità operativa di medicina nucleare dell'ospedale San Gerardo di Monza, che attualmente fa parte della Fondazione Technomed dell'Università di Milano-Bicocca, e dal 2012 ha diretto il dipartimento di Scienze della Salute della stessa università.