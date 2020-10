17/17 ©Ansa

Estate 2020 - Il 3 ottobre è fissata la prima udienza e dall'inizio dell'estate, la Lega ha organizzato una campagna a sostegno del leader del partito: lo slogan è 'Processate anche me' (stampato su t-shirt e striscioni). A Catania il segretario leghista ha convocato per sabato mattina, 3 ottobre, e per i due giorni precedenti tutti i parlamentari e dirigenti, in una sorta di raduno del partito, che sostituisce la tradizionale festa di Pontida (che quest'anno non si può tenere per disposizione anti-contagio)