Tornando a chi ha già aggiornato la sua documentazione patrimoniale, Alberto Di Rubba, tesoriere della Lega, approdato alla Camera a marzo, dichiara un reddito di 394.115 euro, con partecipazione al 50% in Ita Digital District Core e nella società sportiva Bg Racing Team al 25%. La deputata Simonetta Matone, appena passata da Lega a Forza Italia, dichiara 350.742 euro, con la vendita di due immobili a Roma e l'acquisto di uno al 50% a Gaeta. Scorrendo gli elenchi, ci sono poi Francesco Ciancitto di Fratelli d’Italia con 311.008 euro, Sergio Costa del Movimento 5 Stelle con 258.150 euro e Mauro Berruto del Partito democratico con 236.712 euro.

Le due ex sindacaliste Annamaria Furlan e Susanna Camusso, una senatrice di Italia viva e l'altra del Pd, dichiarano rispettivamente 222.795 euro (con la vendita di due unità immobiliari in comproprietà) e 188.316 euro (oltre ad azioni di Banca Etica per 152.638 euro). Tra gli altri, ci sono anche Piero Fassino del Pd (146.243 euro), gli azzurri Licia Ronzulli (140.920) e Giorgio Mulè (139.057), la dem Anna Ascani (135.819 euro con l'acquisto nel 2025 di un immobile a Bergamo) e Barbara Floridia del M5S (123.950 euro).