Redditi dei politici, chi dichiara di più? Milionari Di Giuseppe, Bongiorno e TremontiPolitica
Introduzione
Più o meno la metà del totale di deputati e senatori ha già depositato le proprie dichiarazioni dei redditi, che sono state pubblicate sui siti della Camera e di Palazzo Madama. Tra i primi parlamentari a presentare l'annuale documentazione patrimoniale c’è il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Di Giuseppe, con un reddito complessivo nel 2025 di oltre 3,5 milioni di euro, raddoppiato rispetto all'anno scorso.
Quello che devi sapere
Chi è Andrea Di Giuseppe?
Andrea Di Giuseppe, romano classe '68, è un imprenditore edile. In Italia dichiara 93.437 euro mentre il resto lo dichiara negli Stati Uniti, dove si è trasferito da tempo - a Miami - ed è stato eletto in Parlamento nella circoscrizione America Settentrionale e Centrale. Nella sua documentazione indica anche un'imposta netta di oltre 1,2 milioni.
I milionari
Secondo le dichiarazioni depositate finora, dichiarano cifre milionarie anche la senatrice leghista Giulia Bongiorno, con 2,6 milioni di euro, e l'ex ministro delle Finanze e dell’Economia Giulio Tremonti (Fratelli d'Italia), con poco più di 2 milioni di euro.
La soglia del mezzo milione
Superano il mezzo milione di euro almeno due parlamentari: il senatore bolzanino del Svp Meinhard Durnwalder (599.885) e il deputato delle Minoranze linguistiche Manfred Schullian (558.544), mentre poco sotto si ferma Maurizio Casasco di Forza Italia (488.857 euro).
I membri del governo
Tra i membri di governo eletti in Parlamento che hanno già depositato la documentazione ci sono i ministri della Giustizia Carlo Nordio (260.758 euro), degli Esteri Antonio Tajani (186.591 euro), delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso (158.907 euro), del Turismo Gianmarco Mazzi (125.952 euro), dell’Economia Giancarlo Giorgetti (99.623 euro), per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani (100.733 euro), della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo (96.246 euro) e degli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli (98.472 euro). Dell’esecutivo, hanno presentato la dichiarazione anche il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Edmondo Cirielli (164.394 euro) e il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli (94.214 euro).
I leader di partito
Tra i leader di partito spiccano i 225.351 euro di reddito di Maurizio Lupi (Noi Moderati), i 197.584 euro di Lorenzo Cesa (Unione di Centro) e i 130.617 euro di Bruno Tabacci (Centro Democratico). La segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha un reddito di 98.471 euro, Nicola Fratoianni di 100.479 euro (la moglie Elisabetta Piccolotti di 99.963 euro) e Carlo Calenda di 114.707 euro.
Chi non ha ancora presentato la dichiarazione?
Non hanno ancora depositato le proprie dichiarazioni dei redditi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni (180.031 euro nel 2025), il segretario della Lega Matteo Salvini (103mila e 524 euro nel 2025), il leader del M5S Giuseppe Conte (98mila e 471 euro nel 2025), Angelo Bonelli (Avs, circa 100mila euro nel 2025), Riccardo Magi (+Europa, intorno ai 112mila euro nel 2025) e Antonio De Poli (Udc, intorno ai 146mila euro nel 2025). Manca anche il leader di Italia viva Matteo Renzi, che lo scorso anno è stato al centro di uno scontro politico per aver pubblicato l’attestazione sulle variazioni patrimoniali e la comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate di avvenuto ricevimento della dichiarazione, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa gli aveva richiesto anche copia della dichiarazione dei redditi.
Gli altri redditi già comunicati
Tornando a chi ha già aggiornato la sua documentazione patrimoniale, Alberto Di Rubba, tesoriere della Lega, approdato alla Camera a marzo, dichiara un reddito di 394.115 euro, con partecipazione al 50% in Ita Digital District Core e nella società sportiva Bg Racing Team al 25%. La deputata Simonetta Matone, appena passata da Lega a Forza Italia, dichiara 350.742 euro, con la vendita di due immobili a Roma e l'acquisto di uno al 50% a Gaeta. Scorrendo gli elenchi, ci sono poi Francesco Ciancitto di Fratelli d’Italia con 311.008 euro, Sergio Costa del Movimento 5 Stelle con 258.150 euro e Mauro Berruto del Partito democratico con 236.712 euro.
Le due ex sindacaliste Annamaria Furlan e Susanna Camusso, una senatrice di Italia viva e l'altra del Pd, dichiarano rispettivamente 222.795 euro (con la vendita di due unità immobiliari in comproprietà) e 188.316 euro (oltre ad azioni di Banca Etica per 152.638 euro). Tra gli altri, ci sono anche Piero Fassino del Pd (146.243 euro), gli azzurri Licia Ronzulli (140.920) e Giorgio Mulè (139.057), la dem Anna Ascani (135.819 euro con l'acquisto nel 2025 di un immobile a Bergamo) e Barbara Floridia del M5S (123.950 euro).