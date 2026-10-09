Legge elettorale, Meloni: cittadini potranno decidere. Ira opposizioni

“Quando gli italiani torneranno a votare potranno scegliere tutto: il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e - di nuovo - il proprio parlamentare”, ha detto la Presidente del Consiglio. La riforma è stata accolta dalle proteste delle opposizioni in Aula con cartelli contro la “legge truffa”, mentre si preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

“Quando gli italiani torneranno a votare potranno scegliere tutto: il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e - di nuovo - il proprio parlamentare”: con queste parole la premier Giorgia Meloni ha commentato l’approvazione della nuova legge elettorale. Ieri infatti la Camera ha dato il via libera definitivo allo “Stabilicum” - o “Melonellum”, come ribattezzato dalle opposizioni - con 227 sì e 164 no: si tratta di una legge proporzionale con premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze con capilista bloccati, che è stata accolta dalle proteste delle opposizioni in Aula con cartelli contro la “legge truffa”, mentre si preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale.

La prossima battaglia alla Consulta "A chi sperava di vedere il centrodestra diviso, rispondiamo con i fatti: siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini”, ha detto ancora Giorgia Meloni. Adesso il prossimo step, dopo il passaggio del Quirinale, è quello della Consulta: il centrosinistra, insieme a un gruppo di costituzionalisti, infatti ha già pronti i ricorsi che partiranno subito dopo la pubblicazione del testo in Gazzetta. Secondo Giovanni Guzzetta, costituzionalista e professore a Tor Vergata, la Corte costituzionale "se interverrà, lo farà con tagli chirurgici, senza far crollare l’intero castello" della nuova legge elettorale: “Io credo che un pronunciamento della Corte possa arrivare prima delle elezioni, ma il sistema non verrà stravolto”, ha aggiunto. Leggi anche Nuova legge elettorale governo Meloni, cosa prevede e cosa cambia

Gli attacchi di Schlein e Conte Dure le critiche dell’opposizione: per il segretario di +Europa Riccardo Magi “questa è una legge incostituzionale, ora la battaglia si sposta sui ricorsi giudiziari". E sull'incostituzionalità del provvedimento insiste tutto il centrosinistra. "Siete indifferenti ai problemi di italiani”, ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in Aula, “e cercate di manomettere la Costituzione". Nella vostra legge "manca solo 'indicare che il premio di maggioranza va a una premier con gli occhi chiari'", ha aggiunto il leader del M5s Giuseppe Conte mentre entrambi criticano una riforma che, cancellando l'obbligo di alternanza nei capilista prevista dal Rosatellum, vuole "cacciare le donne dal Parlamento". Leggi anche Legge elettorale approvata alla Camera, le reazioni dei partiti