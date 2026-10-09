Legge elettorale, Meloni: cittadini potranno decidere. Ira opposizioni

Nuova legge elettorale, Meloni: “Ora cittadini potranno scegliere”. Opposizioni: “Truffa”Politica
“Quando gli italiani torneranno a votare potranno scegliere tutto: il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e - di nuovo - il proprio parlamentare”, ha detto la Presidente del Consiglio. La riforma è stata accolta dalle proteste delle opposizioni in Aula con cartelli contro la “legge truffa”, mentre si preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale
“Quando gli italiani torneranno a votare potranno scegliere tutto: il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e - di nuovo - il proprio parlamentare”: con queste parole la premier Giorgia Meloni ha commentato l’approvazione della nuova legge elettorale. Ieri infatti la Camera ha dato il via libera definitivo allo “Stabilicum” - o “Melonellum”, come ribattezzato dalle opposizioni - con 227 sì e 164 no: si tratta di una legge proporzionale con premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze con capilista bloccati, che è stata accolta dalle proteste delle opposizioni in Aula con cartelli contro la “legge truffa”, mentre si preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale.
La prossima battaglia alla Consulta
"A chi sperava di vedere il centrodestra diviso, rispondiamo con i fatti: siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini”, ha detto ancora Giorgia Meloni. Adesso il prossimo step, dopo il passaggio del Quirinale, è quello della Consulta: il centrosinistra, insieme a un gruppo di costituzionalisti, infatti ha già pronti i ricorsi che partiranno subito dopo la pubblicazione del testo in Gazzetta. Secondo Giovanni Guzzetta, costituzionalista e professore a Tor Vergata, la Corte costituzionale "se interverrà, lo farà con tagli chirurgici, senza far crollare l’intero castello" della nuova legge elettorale: “Io credo che un pronunciamento della Corte possa arrivare prima delle elezioni, ma il sistema non verrà stravolto”, ha aggiunto.
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Gli attacchi di Schlein e Conte
Dure le critiche dell’opposizione: per il segretario di +Europa Riccardo Magi “questa è una legge incostituzionale, ora la battaglia si sposta sui ricorsi giudiziari". E sull'incostituzionalità del provvedimento insiste tutto il centrosinistra. "Siete indifferenti ai problemi di italiani”, ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in Aula, “e cercate di manomettere la Costituzione". Nella vostra legge "manca solo 'indicare che il premio di maggioranza va a una premier con gli occhi chiari'", ha aggiunto il leader del M5s Giuseppe Conte mentre entrambi criticano una riforma che, cancellando l'obbligo di alternanza nei capilista prevista dal Rosatellum, vuole "cacciare le donne dal Parlamento".
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Le ipotesi sulla data del voto
Intanto, dopo il via libera alla riforma, si torna a ragionare su una possibile data del voto. Secondo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari la scelta di quando andare a nuove elezioni "non dipende solo da noi. Ma ci sono due possibili scadenze naturali: una alla fine dei cinque anni, quindi a settembre, l'altra a giugno che darebbe agio al prossimo governo di fare con calma la legge di bilancio”. Ma per il vicepremier Antonio Tajani ha replicato: “Fazzolari giustamente ha le sue idee, io credo che si debba votare a fine legislatura, l'opinione di Forza Italia è questa”. Mentre Meloni è stata chiara: per lei quelli sulla data del voto sono “dibattiti surreali”.
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Ansa/Sky TG24
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Secondo l’ultima rilevazione di Youtrend per Sky TG24, oltre il 40% dà un giudizio positivo dopo aver esaminato le principali misure della proposta di riforma. Apprezzati il voto per i fuori sede (83%), le preferenze e il candidato premier (entrambi 62%), mentre divide il premio di maggioranza (39% contrario, 34% favorevole) e vengono bocciati i capilista bloccati (contrario il 56%). Solo uno su quattro crede che la legge renderà più stabili i governi