Mattarella ha promulgato la legge elettorale

Il presidente della Repubblica ha firmato il testo “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” approvato ieri in via definitiva alla Camera

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato in data odierna la legge elettorale "Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica". Dopo sette mesi di esame in parlamento la riforma targata centrodestra è stata approvata ieri alla Camera con 227 sì e 164 no: prevede un proporzionale con premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze con capilista bloccati oltre alla novità dell'indicazione del premier (ECCO COSA PREVEDE NEL DETTAGLIO).