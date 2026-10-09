Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mattarella ha promulgato la legge elettorale

Politica
©Ansa

Il presidente della Repubblica ha firmato il testo “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” approvato ieri in via definitiva alla Camera

 

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato in data odierna la legge elettorale "Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica". Dopo sette mesi di esame in parlamento la riforma targata centrodestra è stata approvata ieri alla Camera con 227 sì e 164 no: prevede un proporzionale con premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze con capilista bloccati oltre alla novità dell'indicazione del premier (ECCO COSA PREVEDE NEL DETTAGLIO).

Politica: Altre notizie

Santanchè accusata di diffamazione, tribunale ricorre alla Consulta

Politica

La vicenda riguarda l'accusa di diffamazione ai danni di Giuseppe Zeno, un azionista di minoranza...

Legge elettorale, Meloni: cittadini potranno decidere. Ira opposizioni

Politica

“Quando gli italiani torneranno a votare potranno scegliere tutto: il partito, la coalizione, il...

Legge elettorale, ricorsi a Corte Costituzionale: iter e punti critici

Politica

Dopo il via libera definitivo alla Camera dello "Stabilicum", approvato con 227 sì contro 164 no,...

Nuova legge elettorale, ok Camera. Meloni: "Il centrodestra è unito"

Politica

La riforma è stata approvata (227 i voti a favore, 164 i contrari), con il voto finale a...

Legge elettorale approvata alla Camera, le reazioni dei partiti

Politica

La legge elettorale è passata alla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Proteste da...

La protesta delle opposizioni dopo il voto finale sulla Legge elettorale, Camera dei Deputati, Roma 8 ottobre 2026. ANSA/FABIO FRUSTACI

Politica: I più letti