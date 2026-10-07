Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Legge elettorale, oggi il terzo voto di fiducia alla Camera

Politica
©Ansa

Prosegue a Montecitorio l’iter della riforma: ieri via libera ai voti di fiducia sui primi due articoli. Oggi il terzo, più la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale segreto. La maggioranza è compatta, mentre le opposizioni attaccano: pronti i ricorsi alla Corte costituzionale

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo, con voto palese. Oggi alla Camera proseguono i voti con la fiducia sull’articolo 3 (che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano) e la votazione sull'articolo 8 (riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuorisede). Domani, giovedì 8 ottobre, alle 12.30, ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Un meccanismo che ha scatenato l’ira delle opposizioni, che hanno parlato di "schiaffo al Parlamento", “forzature” e “mancanza di confronto”.

Cosa succede oggi e domani

Questa mattina, alle ore 9, sono iniziate le dichiarazioni di voto sulla terza fiducia posta dal governo e poi, non prima delle 10.50, ci sarà la chiama per appello nominale dei deputati. A seguire, entro le 13.30, le dichiarazioni di voto e poi il voto sull'articolo 8. Al termine, e dopo il question time, dalle 16.15 si svolgerà l'esame degli ordini del giorno fino alle 20 e con eventuale prosecuzione notturne. Gli odg sono in tutto 41, di cui 7 di Futuro Nazionale. Domani, giovedì 8 ottobre, c’è il voto finale segreto: dalle 10.30 gli interventi con dichiarazioni di voto finale e poi voto a scrutinio segreto alle 12.30.

Vedi anche

Legge elettorale, tensione tra maggioranza e opposizone

L’iter e cosa è successo ieri

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, aveva chiesto la fiducia su tre dei quattro articoli modificati dal Senato, che quindi erano da votare nuovamente. Nella giornata di ieri si è partiti con le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sull'articolo 1, poi la chiama per appello nominale e l’approvazione con 226 voti a favore. A seguire stesso iter per l’articolo 2: Montecitorio ha approvato la fiducia con 227 voti a favore. I due articoli contengono le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di firme e preferenze per quanto riguarda la Camera.

Il tabellone con il risultato del votoiIn aula alla Camera durante al termine del voto di fiducia posta dal Governo sull articolo 1 della proposta di legge recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Legge Elettorale). Roma, 06 ottobre 2026. ANSA/ANGELO CARCONI

Vedi anche

Legge elettorale, ok della Camera a fiducia sugli articoli 1 e 2

Cosa può succedere 

Nei banchi del centrodestra a Montecitorio ieri sono state pochissime e giustificate le assenze. La maggioranza guarda con ottimismo al voto di domani. Anche le opposizioni mettono in conto che la riforma venga approvata e si pensa già alla Consulta ma intanto prosegue la battaglia in Aula con gli appelli al centrodestra perché ci ripensi.

Vedi anche

Legge elettorale al rush finale, voto finale giovedì
FOTOGALLERY

1/18
Politica

Legge elettorale, le simulazioni YouTrend con Rosatellum e Stabilicum

YouTrend ha realizzato per Sky TG24 una simulazione mettendo a confronto l'attuale legge elettorale con quella proposta dalla maggioranza, basandosi sugli scenari elettorali derivanti dall'ultima Supermedia

Vai alla Fotogallery

Politica: Altre notizie

Legge elettorale, ok della Camera a fiducia sugli articoli 1 e 2

Politica

Oggi e domani a Montecitorio si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo, che sono stati...

Il tabellone con il risultato del votoiIn aula alla Camera durante al termine del voto di fiducia posta dal Governo sull articolo 1 della proposta di legge recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Legge Elettorale). Roma, 06 ottobre 2026. ANSA/ANGELO CARCONI

Salvini: "Gere continui a fare l'attore senza dare lezioni a italiani"

Politica

Lo ha scritto sui social il leader della Lega, a commento di un recente video sul tema...

Possibili elezioni anticipate a maggio? Le ipotesi nella maggioranza

Politica

Il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, evoca l'election day con le Comunali,...

Legge elettorale a Camera, governo chiede fiducia su primi 3 articoli

Politica

Settimana decisiva per lo Stabilicum di Giorgia Meloni: giovedì 8 ottobre è previsto il voto...

"Io sono Giorgia Meloni": premier deposita sua voce in Ue contro fake

Politica

La presidente del Consiglio ha deciso di tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite...

Politica: I più letti