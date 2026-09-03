Mattarella ricorda Dalla Chiesa: “Prezioso lascito, valore di libertà"

Il presidente della Repubblica ha ricordato Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso il 3 settembre 1982 insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo a Palermo. "La lotta contro le mafie, impegno della Repubblica, è compito che non consente sosta ed è condizione fondamentale di libertà e sviluppo", ha ribadito Mattarella

Quello di Carlo Alberto Dalla Chiesa è "un prezioso lascito" e un "esempio di tante donne e uomini delle istituzioni che non hanno ceduto a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli interessi criminali, affermano i valori costituzionali di libertà e democrazia". A dirlo, in una dichiarazione ufficiale, è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 44° anniversario della morte del generale, ucciso il 3 settembre 1982 insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo a Palermo. "La lotta contro le mafie, impegno della Repubblica, è compito che non consente sosta ed è condizione fondamentale di libertà e sviluppo", ha ribadito il Capo dello Stato.