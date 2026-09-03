Mattarella ricorda Dalla Chiesa: “Prezioso lascito, valore di libertà"

Carlo Alberto Dalla Chiesa, il ricordo di Mattarella: Prezioso lascito, valore di libertàPolitica
Il presidente della Repubblica ha ricordato Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso il 3 settembre 1982 insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo a Palermo. "La lotta contro le mafie, impegno della Repubblica, è compito che non consente sosta ed è condizione fondamentale di libertà e sviluppo", ha ribadito Mattarella
Quello di Carlo Alberto Dalla Chiesa è "un prezioso lascito" e un "esempio di tante donne e uomini delle istituzioni che non hanno ceduto a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli interessi criminali, affermano i valori costituzionali di libertà e democrazia". A dirlo, in una dichiarazione ufficiale, è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 44° anniversario della morte del generale, ucciso il 3 settembre 1982 insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo a Palermo. "La lotta contro le mafie, impegno della Repubblica, è compito che non consente sosta ed è condizione fondamentale di libertà e sviluppo", ha ribadito il Capo dello Stato.
Mattarella: "Dalla Chiesa si dedicò alla difesa dei principi di giustizia"
Il presidente della Repubblica ha poi ricordato che "Dalla Chiesa si dedicò, con lucidità e tenacia, nel corso della sua lunga carriera, alla difesa dei principi di giustizia e legalità, a tutela dei cittadini, operando instancabilmente per contrastare il violento attacco alle istituzioni democratiche condotto dalle formazioni terroristiche e dalla criminalità organizzata, pagando con il sacrificio della vita la sua coraggiosa battaglia".
Mattarella: "Ogni cittadino sia parte del rafforzamento della cultura della legalità"
"Nell'anno in cui celebriamo gli ottant'anni della Repubblica, la figura e l'azione del Prefetto di Palermo richiamano la riconoscenza della comunità nazionale", ha ribadito il Capo dello Stato. "Ogni cittadino, nell'esercizio della sua libertà, nella vita quotidiana e negli ambienti di lavoro, è chiamato a essere parte del rafforzamento della cultura della legalità, prima pietra della solidarietà e coesione sociale, per promuovere le prospettive di progresso dei territori. In questa giornata, il commosso pensiero della Repubblica va alle famiglie Dalla Chiesa, Setti Carraro e Russo, con sentimenti di vicinanza dell'intera Italia", ha rimarcato.