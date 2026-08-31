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Festa de L'Unità a Reggio Emilia, programma e ospiti

Politica

Appuntamento dall'1 al 13 settembre al Campovolo con realtà della società civile e sindacale, ma anche con tanti ospiti e artisti musicali. In corso la presentazione del programma completo, inaugurato dalla segretaria Pd Elly Schlein

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Per il terzo anno consecutivo il Pd celebrerà la sua kermesse nazionale in quel di Reggio Emilia. È in corso all' Iren Green Park la presentazione della Festa nazionale dell’Unità che si svolgerà dall’1 al 13 settembre. Sul palco Igor Taruffi, responsabile Organizzazione nella Segreteria nazionale del Pd, Roberta Mori, portavoce nazionale della Conferenza delle Donne semocratiche, Luigi Tosiani, segretario Pd Emilia-Romagna e Massimo Gazza, segretario Pd Reggio Emilia. La conferenza stampa è tramessa in diretta streaming sul canale YouTube del Partito democratico. Sarà sicuramente la segreteria nazionale Elly Schlein ad aprire e chiudere l'1 e il 13 settembre, nel mezzo è previsto l’arrivo dei principali esponenti dem oltre a possibili ospiti sia del cosiddetto fronte largo sia dell’attuale maggioranza di centro-destra. Dal 9 al 13, il Campovolo sarà anche la sede della conferenza nazionale delle Donne democratiche.

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