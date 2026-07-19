Veronica Lario compie 70 anni: vita e carriera

Ex attrice e oggi imprenditrice, dopo il divorzio da Silvio Berlusconi ha scelto una vita lontana dai riflettori, investendo in gaming, startup e intelligenza artificiale

Veronica Lario, nata Miriam Bartolini, compie 70 anni. Attrice negli anni Ottanta, oggi imprenditrice, non ha mai amato particolarmente i riflettori che si sono accesi su di lei e sulla relazione con Silvio Berlusconi, al quale si è unita nel 1985 e da cui ha avuto tre figli. I due sono rimasti legati fino al 2012. Dopo un contrastato divorzio, Lario si è riscoperta imprenditrice e ha investito in attività di gaming e startup.

La sua carriera attoriale iniziò nel 1979, quando apparve in due sceneggiati sul piccolo schermo, “Bel Ami” di Sandro Bolchi e “La vedova e il piedipiatti” di Mario Landi. Poi fu la protagonista femminile della commedia teatrale di Fernand Crommelynck, “Il magnifico cornuto”. Al cinema, fu protagonista nel film Tenebre del 1982, diretto da Dario Argento e poi fu diretta da Lina Wertmüller, accanto a Enrico Montesano, in “Sotto... sotto... strapazzato da anomala passione”.

Il matrimonio con Berlusconi

L’incontro con Berlusconi arrivò durante una rappresentazione del "Magnifico cornuto" al Teatro Manzoni di Milano. L'8 ottobre 1985, dopo il divorzio del Cavaliere dalla prima moglie, i due iniziarono una convivenza ufficiale sposandosi con rito civile il 15 dicembre 1990, dopo la nascita dei tre figli, Barbara, Eleonora e Luigi. Pur essendo divenuta lei stessa un personaggio pubblico, durante il suo matrimonio con Berlusconi ha evitato la maggior parte degli eventi ufficiali.

Il divorzio

La relazione con il leader del Popolo delle libertà si fece presto contrastata. Un episodio su tutti è significativo: nel 2007 scrisse una lettera aperta pubblicata su La Repubblica in cui pretendeva pubbliche scuse da parte del marito per alcuni commenti rivolti da quest’ultimo ad altre donne, durante la cerimonia dei Telegatti. La risposta arrivò qualche ora dopo, sempre sotto forma di lettera pubblica. Questo scambio fu ampiamente ripreso da media italiani e anche internazionali. E anticipò le dure parole rivolte da Lario alle candidate per il Partito delle libertà (che lei definì “ciarpame senza pudore”), e quelle contro l’apparizione del marito a una festa della diciottenne Noemi Letizia, una ragazza di Casoria. "La strada del mio matrimonio è segnata - disse all’Ansa - non posso stare con un uomo che frequenta le minorenni”.

Le questioni legali

Nel 2009 Lario chiese la separazione, che fu definitiva con sentenza del dicembre 2012. Il giudice decise che l’assegno di mantenimento erogato da Berlusconi a Lario sarebbe dovuto ammontare a 3 milioni di euro mensili, ma lei avrebbe dovuto rinunciare alla villa di Macherio. Il 18 febbraio 2014 il tribunale di Monza con una sentenza parziale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio fra Veronica Lario e Silvio Berlusconi. Con la sentenza resa pubblica il 23 giugno 2015, lo stesso tribunale determinò l'importo dell'assegno di mantenimento in favore di Lario in 1,4 milioni di euro al mese, costringendola a restituirlo in parte. “C’è stata una sentenza che mi ha negato qualsiasi diritto - ha commentato Lario in un’intervista esclusiva a Sky Tg24 del 2024 - sentenza che ho rispettato, e oggi sono una persona normale, un’imprenditrice”.



Cosa fa oggi l'imprenditrice

La relazione con Berlusconi, a detta di Lario, è stata complessa. E parlarne è rimasto doloroso. Nella stessa intervista a Sky Tg24, Lario ha affermato che negli ultimi 16 anni “la parte peggiore è stata non poter partecipare alle lauree [dei figli, ndr] perché in due eravamo troppi e ho preferito fare un passo indietro". Oggi si è data all’industria del gaming e dell’intelligenza artificiale, investendo in diverse attività. Ha ancora la passione per i cavalli e l’equitazione.