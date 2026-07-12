Meloni “tornerà” a Washington

Dopo lo scontro delle ultime settimane, ad Ankara è andata in scena la prima prova di convivenza tra Trump e Meloni. Dietro le tensioni pubbliche restano interessi comuni, canali mai davvero chiusi e la convinzione, da entrambe le parti, che rompere definitivamente non convenga a nessuno. Trump abbassa i toni, Meloni rivendica la scelta di aver puntato su di lui: il prossimo capitolo potrebbe essere un incontro alla Casa Bianca