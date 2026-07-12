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Politica

Meloni “tornerà” a Washington

Andrea Bonini
©Getty

Dopo lo scontro delle ultime settimane, ad Ankara è andata in scena la prima prova di convivenza tra Trump e Meloni. Dietro le tensioni pubbliche restano interessi comuni, canali mai davvero chiusi e la convinzione, da entrambe le parti, che rompere definitivamente non convenga a nessuno. Trump abbassa i toni, Meloni rivendica la scelta di aver puntato su di lui: il prossimo capitolo potrebbe essere un incontro alla Casa Bianca

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