Politica
Libera, il suicidio assistito e l'inerzia della politica
L'audizione al Senato del presidente del CNR Andrea Lenzi ha finito per ritardare ulteriormente quella legge che dovrebbe rendere universale un diritto già sancito dalla Corte costituzionale. Così ogni vicenda personale è destinata a trasformarsi ancora in una battaglia giudiziaria
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