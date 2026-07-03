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Politica

Libera, il suicidio assistito e l'inerzia della politica

Emiliano Scalia

©Ansa

L'audizione al Senato del presidente del CNR Andrea Lenzi ha finito per ritardare ulteriormente quella legge che dovrebbe rendere universale un diritto già sancito dalla Corte costituzionale. Così ogni vicenda personale è destinata a trasformarsi ancora in una battaglia giudiziaria

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