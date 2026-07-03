Migranti, decreto Cutro: la Consulta conferma le pene per gli scafisti

Cronaca

Una croce costruita con il legno della barca su cui viaggiavano i migranti in arrivo dalla Turchia è stata trasportata fino alla spiaggia dove si è infranta la stessa imbarcazione. Lì, è stato osservato un minuto di silenzio e sono stati deposti fiori e una corona. All'evento, promosso da Rete Asilo, hanno partecipato associazioni, movimenti, sigle sindacali e molti sindaci italiani. Tra questi anche quello di Cutro, Vincenzo Voce, e l'ex primo cittadino di Riace, Mimmo Lucano