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Mattarella ricorda la strage di Dacca: "Rigore contro il terrorismo"

Politica

"Nel ricordo commosso delle vittime, nove gli italiani, insieme a cittadini bangladesi, giapponesi, indiani e statunitensi, l'Italia riafferma con determinazione l'impegno al contrasto al terrorismo di ogni matrice", ha scritto il Presidente in un messaggio per il decennale dell'attacco terroristico

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"A dieci anni dall'attentato terroristico all'Holey Artisan Bakery di Dacca rinnovo le più sentite espressioni di cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime. Quel vile atto di barbara violenza tolse la vita a donne e uomini di diverse nazionalità e credo religioso, colpiti mentre condividevano un luogo di convivio e amicizia, quanto di più distante da un'abietta manifestazione di intolleranza. I terroristi volevano seminare odio, alimentare contrapposizione tra la popolazione del Bangladesh e la comunità internazionale. Ne è invece scaturita rafforzata la solidarietà e la consapevolezza del valore del dialogo tra i popoli e il comune impegno contro la violenza. Nel ricordo commosso delle vittime, nove gli italiani, insieme a cittadini bangladesi, giapponesi, indiani e statunitensi, l'Italia riafferma con determinazione l'impegno al contrasto al terrorismo di ogni matrice, in raccordo con le attività promosse dalla comunità internazionale. La affermazione dei princìpi di civiltà esige rigore nel contrasto alla minaccia terroristica, per costruire società sicure, aperte e solidali". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione a 10 anni dall'attacco terroristico commesso il 1º luglio 2016 a Dacca, capitale del Bangladesh. 

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