Vediamo la media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto effettuati dai principali istituti italiani. Continua la crescita del movimento di Vannacci con un salto di oltre mezzo punto percentuale. A farne le spese soprattutto la Lega ma le ripercussioni si estendono su tutta la coalizione di governo
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