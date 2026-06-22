Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Politica

Supermedia YouTrend, la crescita di Futuro Nazionale mette in difficoltà il centrodestra

Salvatore Borghese

Salvatore Borghese

Youtrend
©Ansa

Vediamo la media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto effettuati dai principali istituti italiani. Continua la crescita del movimento di Vannacci con un salto di oltre mezzo punto percentuale. A farne le spese soprattutto la Lega ma le ripercussioni si estendono su tutta la coalizione di governo

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ