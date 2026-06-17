Morta Anna Cece, storica militante di FdI e amica di Giorgia Meloni

Aveva 64 anni e dal 2022 era costretta in sedia a rotelle a causa di problemi cardiocircolatori. “Verace, sempre presente, con quel suo modo inconfondibile di esserci e di strappare un sorriso”, ha scritto la presidente del Consiglio che, in un post sui social, ha ricordato l’amica ascolta articolo

"Anna è stata una presenza vera della nostra comunità politica, fin dall’inizio dell’esperienza di Fratelli d’Italia. Verace, sempre presente, con quel suo modo inconfondibile di esserci e di strappare un sorriso. Mancherà a tutti noi". Con queste parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricordato, militante storica di Fratelli d'Italia morta a 64 anni. La premier ha condiviso anche una vecchia foto che ritrae le due donne insieme. Anna Cece negli ultimi anni aveva avuto dei problemi di salute e dal 2022 era costretta su una sedia a rotelle a causa di patologie cardiocircolatorie.

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Morta in casa da sola A trovarla morta nel pomeriggio di martedì 16 giugno sono stati i vigili del fuoco che, con la polizia del distretto Colombo di Roma, hanno fatto irruzione nella sua abitazione in via Rosa Raimondi Garibaldi. Da domenica la storica esponente di Fratelli d’Italia non dava notizie di sé e non rispondeva al telefono allertando così amici e familiari che hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine. Sul posto è arrivato anche il personale del 118 che, però, non ha potuto fare altro che constatare il decesso della 64enne. Il suo corpo era riverso in terra, in un ambiente degradato.