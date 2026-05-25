Risultati elezioni comunali Crotone, urne chiuse e spoglio in corso

Urne chiuse e spoglio in corso a Crotone, dove domenica 24 maggio e oggi, lunedì 25 maggio, si è votato alle amministrative per eleggere il nuovo sindaco ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE SULLE COMUNALI ). L'affluenza definitiva in città è stata del 62,56%, in calo rispetto al 67,91% della precedente tornata.

I candidati

Sfida a quattro per il posto di primo cittadino a Crotone. Il sindaco uscente Vincenzo Voce, all’epoca eletto come esponente civico, in questa tornata elettorale è stato scelto come candidato del centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia-Libertà è democrazia, e le civiche Progetto in Comune KR, Crescere, Valorizziamo Crotone e Insieme). Per il centrosinistra c’è invece Giuseppe Trocino, sostenuto dall’Alleanza Progressista, con quattro liste: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Città Futura e Trocino Sindaco. In corsa anche Fabrizio Meo, consigliere comunale uscente, con un’unica lista civica dal nome Diritti e Salute. E si è candidato anche Vito Barresi sostenuto dalla lista civica Vito Barresi sindaco.