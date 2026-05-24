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Politica

L’Italia alla “resa dei conti”

Andrea Bonini
©Getty

Bruxelles certifica la crescita più bassa dell’Eurozona. Salari bassi e sviluppo al palo. Tra guerre e crisi la promessa della “ripartenza” si scontra con un Paese fermo e sempre più fragile. Mentre Salvini evoca il voto anticipato per “fattori economici”, dentro la maggioranza cresce il timore che arrivare al 2027 possa trasformarsi in un’agonia politica

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