Draghi, l’Italia e il voto all’unanimità

Il discorso ad Aquisgrana rilancia l’idea di un’Europa più autonoma e integrata, soprattutto nei settori chiave come sicurezza, energia, tecnologia e finanza. L’ex premier indica nella coesione tra Stati la sola via per restare rilevanti globalmente. Ma la prospettiva di "essere soli insieme" resta politicamente controversa. E incontra resistenze profonde tra i Paesi membri