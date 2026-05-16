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Politica

Draghi, l’Italia e il voto all’unanimità

Massimo Leoni

Massimo Leoni
©Getty

Il discorso ad Aquisgrana rilancia l’idea di un’Europa più autonoma e integrata, soprattutto nei settori chiave come sicurezza, energia, tecnologia e finanza. L’ex premier indica nella coesione tra Stati la sola via per restare rilevanti globalmente. Ma la prospettiva di "essere soli insieme" resta politicamente controversa. E incontra resistenze profonde tra i Paesi membri

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