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Politica

Franchezza e distanze: la nuova fase tra Italia e Stati Uniti

Andrea Bonini
©Getty

Meloni e Rubio riaprono il dialogo dopo settimane di tensioni, senza nascondere divergenze su Iran, basi e dazi. L’Italia rivendica la difesa degli interessi nazionali e chiede un processo decisionale realmente condiviso. Per ritrovare fiducia reciproca conteranno le scelte politiche dei prossimi mesi

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