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Politica

Il Colle e "Re Giorgio", vent'anni dall'elezione di Napolitano

Pierfrancesco Ferrara

©Getty

Il racconto di quei giorni tra ricordi e aneddoti dei principali protagonisti di quella stagione. Dal no di Ciampi, al no a D’Alema, al certosino lavoro di Fassino, fino al ruolo di Gianni Letta

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