Italia-Usa: Trump rilancia intervista Salvini a Breitbart

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rilanciato su Truth un'intervista a Matteo Salvini al sito statunitense Breitbart. L'articolo, pubblicato oggi ma relativo a un'intervista rilasciata dal vicepresidente del Consiglio a febbraio, quando la testata era in Italia per le Olimpiadi invernali. Nelle ultime ore, il presidente ha rilanciato altri articoli di Breibart relativi alla sua presa di posizione contro la Germania. Il primo riguarda l'annuncio sul ritiro delle truppe e il secondo Trump che dice a Merz di risolvere i problemi del suo Paese mentre valuta il ritiro delle truppe da Spagna e Italia. Il post arriva nel giorno dell'annuncio della visita a Roma del segretario di Stato Usa . Marco Rubio il 7 maggio sarà ricevuto in Vaticano da Papa Leone e il giorno seguente vedrà il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Rubio giungerà in Italia dopo le aspre critiche nei confronti del Pontefice e del governo espresse da Trump a metà aprile.

I ringraziamenti di Salvini e l'apprezzamento di Trump

Trump, a giudicare dal post, apprezza i ringraziamenti espressi da Salvini. "Ringrazio il Presidente Trump per il coraggio e per le basi culturali che sta dando a un progetto economico e politico, perché è fondamentale dare una base culturale, di valori e ideali e ideale, altrimenti tutto passa", le parole del ministro delle Infrastrutture. "Mi sembra che questa sia la differenza tra il primo e il secondo mandato del Presidente Trump: ora c'è molta più attenzione, anche con figure come Vance, a un contesto culturale profondo e non solo a questioni economiche superficiali. È quello che anche noi stiamo cercando di fare, con difficoltà", aggiunge. "Siamo stati gli unici a sostenere apertamente il Presidente Trump, sia nel primo che nel secondo mandato. È stata una bella conversazione" con Vance, dice riferendosi al contatto con il vice presidente, che è volato in Italia durante i Giochi invernali. "Spero che la prossima si svolga negli Stati Uniti. Spero di poter venire presto in America. Stiamo lavorando a una missione negli Stati Uniti su opere pubbliche, infrastrutture e ferrovie, e spero di poterla realizzare entro l'anno".