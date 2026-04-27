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M5S, Conte annulla gli appuntamenti: "Devo sottopormi a un intervento chirurgico"

Politica

L’annuncio del presidente del Movimento 5 Stelle sui social: "Per qualche giorno non potremo aggiornarci, ma vi assicuro che non vedo l'ora di riprendere al più presto le attività, con rinnovata passione". Il messaggio di Giorgia Meloni: "un sincero augurio di pronta guarigione" e "i miei migliori auguri per una rapida e piena ripresa"

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"Avevo in programma tanti appuntamenti in tutta Italia nei prossimi giorni, ben felice di incontrarvi e di poter scambiare con voi tante idee. Mi dispiace molto ma purtroppo dovrò annullare gli incontri più imminenti perché devo sottopormi a un intervento chirurgico". Lo scrive sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte. "Per qualche giorno non potremo aggiornarci, ma vi assicuro che non vedo l'ora di riprendere al più presto le attività, con rinnovata passione". "Intanto prosegue senza sosta il lavoro che stiamo portando avanti per scrivere insieme il programma per cambiare il Paese e preparare i '100 spazi aperti per la democrazia' di maggio, in cui ognuno potrà dare il proprio contributo. A presto!", conclude.

Meloni: a Giuseppe Conte un sincero augurio di pronta guarigione

"Rivolgo a Giuseppe Conte un sincero augurio di pronta guarigione per l'intervento chirurgico che dovrà affrontare. A lui i miei migliori auguri per una rapida e piena ripresa". Così sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 

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