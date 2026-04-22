Aise, Meloni proroga per 2 anni l'incarico al direttore Caravelli

La conferma alla guida dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna è stata ufficializzata con una nota di Palazzo Chigi

Giovanni Caravalli sarà direttore dell'Aise per altri due anni. Lo si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi.

"Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), oggi ha prorogato per ulteriori due anni, con decorrenza dal prossimo 16 maggio, il Prefetto Giovanni Caravelli quale direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) - si legge nella nota -. Della proroga è stato informato il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR)".