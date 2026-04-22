Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Aise, Meloni proroga per 2 anni l'incarico al direttore Giovanni Caravelli

Politica
©Ansa

La conferma alla guida dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna è stata ufficializzata con una nota di Palazzo Chigi

ascolta articolo

Giovanni Caravalli sarà direttore dell'Aise per altri due anni. Lo si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi.

"Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), oggi ha prorogato per ulteriori due anni, con decorrenza dal prossimo 16 maggio, il Prefetto Giovanni Caravelli quale direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) - si legge nella nota -. Della proroga è stato informato il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR)". 

Politica: Altre notizie

Deficit, Meloni: "Superbonus impedisce di uscire dalla procedura Ue"

Politica

"Nel 2022 abbiamo trovato un rapporto deficit/Pil dell’8,1%, oggi lo abbiamo portato al 3,1%", ha...

Dl sicurezza, via libera della Camera alla fiducia con 203 sì

Politica

Il via libera definitivo è atteso dopodomani, e subito dopo il Consiglio dei ministri si riunirà...

Aise, Meloni proroga per 2 anni l'incarico al direttore Caravelli

Politica

La conferma alla guida dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna è stata ufficializzata con...

Governo, nominati 5 nuovi sottosegretari: da Dell'Utri a Baldoni

Politica

A giurare nella Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi, sono stati Alberto Balboni che prenderà il...

Dl Sicurezza in Aula, caos alla Camera. Governo pone la fiducia

Politica

Il provvedimento è approdato a Montecitorio dopo i rilievi del Colle sulla norma che prevede un...

Politica: I più letti