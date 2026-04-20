Supermedia YouTrend, Forza Italia all’8,3%: minimo da due anni

Fratelli d'Italia si conferma primo partito ma comunque ben inferiore ai valori toccati dal partito della premier nei mesi scorsi. Il Partito Democratico, dal canto suo, continua la sua risalita silenziosa e si porta al 22,4%, consolidando una traiettoria positiva che dura ormai da diverse settimane
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