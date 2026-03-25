Referendum Giustizia, chiuso scrutinio seggio a Sassari: era l'ultimo mancante in ItaliaPolitica
Il ritardo era dovuto a una discordanza tra numero di schede e voti registrati. L'Ufficio provinciale ha concluso oggi il riesame delle 246 schede della sezione. Con la validazione finale, il risultato nazionale del referendum è ora definitivo
Era rimasto l'unico seggio in Italia nel quale non si era chiuso lo scrutinio per il voto al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Oggi l'Ufficio provinciale per il referendum, presso il Tribunale di Sassari, ha completato le operazioni di spoglio delle 246 schede della sezione 127 del comune di Sassari, con il risultato nazionale sulla consultazione che diventa definitivo dopo quasi 24 ore dalla chiusura dei seggi: su 61.533 sezioni su 61.533 in tutta Italia, il No ha ottenuto, quindi, il 53,74% con 14.462.054 di voti, mentre il Sì è rimasto fermo al 46,26% con 12.447.781di voti (dati Eligendo).
La discordanza che ha bloccato il seggio 127
Il ritardo era dovuto a una singola discordanza tra il numero delle schede e quello dei voti espressi. Per questo motivo gli uffici comunali avevano trasmesso il materiale all'Ufficio provinciale, incaricato di riesaminare voti e verbale del seggio. Una volta validato lo scrutinio, il risultato è stato inviato all'Ufficio centrale per il referendum.