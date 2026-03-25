Il ritardo era dovuto a una discordanza tra numero di schede e voti registrati. L'Ufficio provinciale ha concluso oggi il riesame delle 246 schede della sezione. Con la validazione finale, il risultato nazionale del referendum è ora definitivo

Era rimasto l'unico seggio in Italia nel quale non si era chiuso lo scrutinio per il voto al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Oggi l'Ufficio provinciale per il referendum, presso il Tribunale di Sassari, ha completato le operazioni di spoglio delle 246 schede della sezione 127 del comune di Sassari, con il risultato nazionale sulla consultazione che diventa definitivo dopo quasi 24 ore dalla chiusura dei seggi: su 61.533 sezioni su 61.533 in tutta Italia, il No ha ottenuto, quindi, il 53,74% con 14.462.054 di voti, mentre il Sì è rimasto fermo al 46,26% con 12.447.781di voti (dati Eligendo).