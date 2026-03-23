La compagna del leader della Lega, mano nella mano con lui a Pontida per l’addio al fondatore del partito, non si è trattenuta davanti agli insulti rivolti a Salvini. “Sei a un funerale, cafone!”, ha detto a un contestatore. Molti militanti hanno attaccato il ministro leghista urlando slogan come “Molla la camicia verde” e “vergogna”
Un clima poco sereno quello che ha preceduto i funerali di Umberto Bossi, il fondatore della Lega morto il 19 marzo all'ospedale di Circolo di Varese all’età di 84 anni. L’attuale leader del partito, Matteo Salvini, domenica 22 marzo è arrivato a Pontida per i funerali ma è stato accolto dai militanti sostenitori di Bossi con urli e slogan come “Molla la camicia verde” e “vergogna”. Il ministro, che indossava la camicia verde d’ordinanza abbinata a un completo nero, una spilla dorata di Alberto da Giussano appuntata alla giacca, cravatta nera e un fazzoletto verde nel taschino, era accompagnato dalla compagna Francesca Verdini. Salvini è stato contestato ripetutamente fino a quando Verdini, che in passato non ha mai risposto a commenti o insulti, non è riuscita a trattenersi. Come si vede nel video pubblicato dal Corriere, al grido di un contestatore che si è rivolto al leader leghista dicendo "Salvini ridacci la Lega, ce l'hai rubata!", la compagna ha risposto: "Sei a un funerale, cafone! Tornatene a casa".
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Addio Bossi, cartelli e striscioni a Gemonio per salutare il Senatùr
Nel paese in provincia di Varese, dove risiede la famiglia Bossi, sono stati appesi alcuni messaggi di cordoglio per ricordare il fondatore ed ex segretario della Lega Nord, morto nella serata del 19 marzo in ospedale