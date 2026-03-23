Caso Todde, Corte Appello: presidente non decade, resta sanzione

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Todde, no a decadenza presidente Regione Sardegna: la sentenza della Corte d'Appello

Politica

La decisione in merito alle presunte irregolarità nella rendicontazione delle spese per la campagna elettorale del 2024

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La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, non decadrà dal suo incarico. Per lei è stata confermata solo la sanzione da 40 mila euro. La decisione è arrivata con la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, in merito alle presunte irregolarità nella rendicontazione delle spese per la campagna elettorale del 2024. 

 

La sentenza

I giudici della prima sezione della Corte d'Appello, presieduta da Emanuela Cugusi, hanno accolto parzialmente l'appello della presidente, dichiarando nulla la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riqualificato la sua condotta come "omessa presentazione" del rendiconto delle spese della campagna elettorale. La Corte ha preso atto che la Consulta aveva già annullato l'ordinanza del Collegio di garanzia nella parte in cui disponeva la decadenza. 

Nessun commento

La presidente Todde per ora non ha commentato la sentenza. Dall'entourage della governatrice e dal Movimento Cinquestelle però trapela soddisfazione ed entusiasmo.

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