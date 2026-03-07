l divieto non è applicabile per motivi di salute o di sicurezza stradale, nonché nei luoghi di culto. Il ddl leghista introduce un nuovo reato e irrigidisce le norme della legge del '75. Previsti fino a 3 anni di carcere e multe tra 10 e 30 mila euro per chi impone il velo

La modifica alla legge Reale del 1975

Il disegno di legge, depositato al Senato e firmato da Gianmarco Centinaio e dal capogruppo Massimiliano Romeo, è formato da quattro articoli. L'obiettivo è intervenire sulla legge del 1975, la cosiddetta legge Reale, nata in un contesto di lotta al terrorismo e pensata per vietare caschi e altri strumenti usati per mascherarsi durante le manifestazioni degli anni di Piombo. La proposta della Lega aggiunge un riferimento esplicito al velo e agli "indumenti o accessori di qualsiasi tipo di origine etnica, culturale o religiosa" che coprano il volto. E cancella il "giustificato motivo", che nella legge del '75 escludeva il divieto. In sostanza, se approvato, il ddl leghista vieterebbe il velo senza più giustificazioni, tranne nei luoghi di culto o nei casi in cui nascondere il viso serva a proteggere la salute (ad esempio con le mascherine anti covid) o per il casco stradale. "In questo modo, sarà sempre possibile identificare chi si muove in uno spazio pubblico, come piazze, uffici, ospedali e scuole - spiega Centinaio - così da evitare scambi di persona e limitare situazioni che possano mettere in pericolo gli altri cittadini". Il senatore sottolinea anche che l'attuale formulazione della legge sarebbe "ambigua" e lascerebbe "troppi margini di interpretazione ai giudici".