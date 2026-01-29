Futuro nazionale, Vannacci: "Voglio il 20%". Attilio Fontana: "Lui anomalia nella Lega"

"Non sono un tipo che si accontenta. Punto in alto", dice il vicesegretario della Lega al Corriere della Sera sul suo potenziale bacino elettorale. Ma poi sdrammatizza e spiega che la sua iniziativa "è soltanto un simbolo, a oggi". Il governatore della Lombardia sull'ex generale: "Creare circoli, fare le manifestazioni al di fuori del partito, presentare e depositare un nuovo logo, fare un nuovo sito è un’anomalia". Salvini: "Incontro con lui già fissato, chiariremo" ascolta articolo

La scossa generata dalla presentazione del simbolo 'Futuro nazionale' depositato dall'europarlamentare e vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci, continua a infiammare il dibattito interno al Carroccio. Per molti si tratta del primo passo verso la costituzione di una nuova forza politica collocata ancora più a destra. In un'intervista al Corriere della Sera, l'ex generale ha ribadito che si tratta "soltanto un simbolo. A oggi", ma ha sostenuto anche di non essere un tipo che "che si accontenta. Punto in alto. Voglio di più. Il sei, il dieci, il quindici, il venti per cento". Riguardo alla sua iniziativa e il rapporto col segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini ha aggiunto: "Non ho l'abitudine di comunicargli quante volte mi alleno e cosa mangio. Ho un rapporto franco, onesto, sincero. Ci vedremo a breve", affermando anche di non avere relazioni con molti "dirigenti della Lega", a partire dall'ex governatore del Veneto Luca Zaia ("Non è il mio benchmark", ha specificato, sottolineando che il suo motto - "Io me ne frego" - "riguarda un modo intenso di vivere, contro tutto".

Attilio Fontana: "Vannacci è un'anomalia, deciderà il segretario" Azioni e parole, quelle di Vannacci, che non hanno tardato a generare reazioni all'interno della Lega. "Il mio primo pensiero è che è una anomalia. È un anomalo all'interno del nostro movimento", ha detto il governatore lombardo Attilio Fontana a margine della presentazione del Salone del mobile. "Nel senso che io sono dell'opinione che, come ha detto anche Durigon, all'interno di un partito se ci sono delle impostazioni diverse, possono essere motivo di arricchimento - ha aggiunto -. Ma creare circoli, fare le manifestazioni al di fuori del partito, presentare e depositare un nuovo logo, fare un nuovo sito è un'anomalia". Poi ha concluso affermando che "queste sono valutazioni che farà il segretario".