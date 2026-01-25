Il leader del Carroccio chiude la manifestazione del partito con un discorso identitario. Avverte chi pensa di lasciare il partito, rivendica la concretezza dell’azione politica e difende la centralità della base. Conferma il buon rapporto con gli alleati ma ribadisce l’autonomia della Lega. Spazio anche all’Europa e alla guerra in Ucraina. Critiche infine alla stampa e alle ipotesi di cambio di leadership. Poi lancia una manifestazione a Milano il 18 aprile "per la remigrazione" ascolta articolo

Alla chiusura della manifestazione della Lega a Rivisondoli, in Abruzzo, Matteo Salvini ha tracciato una linea netta sull’identità del partito, sul rapporto con chi pensa di lasciarlo e sul ruolo della Lega all’interno della maggioranza di governo. Un intervento ampio, che ha toccato questioni interne, rapporti con gli alleati, politica europea e guerra in Ucraina, rivendicando continuità, concretezza e centralità del movimento, lanciando anche una manifestazione per la remigrazione a Milano il 18 aprile.

"Lega non ha bisogno di pesi improduttivi" Il messaggio più duro è stato rivolto a chi è tentato di abbandonare il partito. Salvini ha sostenuto che "la storia insegna che chi esce dalla Lega finisce nel nulla", accompagnando il concetto con un saluto ironico e senza rancore. Il segretario ha poi rafforzato il concetto affermando che la Lega non ha bisogno di “pesi improduttivi”. Poi ha aggiunto: "È come quando vai in montagna e se hai lo zaino troppo pesante in vetta non ci arrivi. Dentro ci devono essere le cose necessarie per la scalata, non la Playstation. Noi lo lasciamo volentieri agli altri". Salvini ha chiarito che parlare di “deserto” fuori dalla Lega non significa mancare di rispetto agli altri soggetti politici, di maggioranza o di opposizione. "ma la forza della Lega è la concretezza, la capacità di trasformare un voto e un'idea in azione. E l'abbiamo visto la settimana scorsa con il Mercosur, che al Parlamento europeo per 10 voti ha detto di ricorrere alla Corte di giustizia".

Il rapporto con gli alleati di governo Nel suo intervento Salvini ha ribadito di trovarsi bene con Giorgia Meloni e con gli altri alleati, sottolineando però che “la Lega è la Lega”. Il leader del Carroccio, citando alcuni esempi come la rottamazione quinquies delle cartelle fiscali, ha aggiunto che la norma "c'è perché c'è la Lega che incide e decide. Ovviamente non su tutto. Lo vediamo sulla sicurezza. Noi chiediamo 100 e poi ovviamente si troverà un punto di accordo tra tutti". Poi, tornando sul suo partito, ha afermato che "è famiglia, comunità, non siamo una caserma. Qualcuno mi chiama 'Capitano'. Ci sono capitani, generali, colonnelli e marescialli. La forza della Lega è la truppa, è il popolo, non il capitano. E' voi, è perché ci siete voi e le idee, perché quelle non le ammazzi". Salvini ha respinto l’idea che l’agenda del partito debba essere dettata dalla stampa. Ha dichiarato che la Lega non ha giornalisti amici e che quelli attenti e obiettivi sono pochi. Riferendosi alle ipotesi ricorrenti di un cambio di leadership, ha ironizzato sostenendo che, negli anni, non è cambiato il segretario ma l’editore di chi prefigurava quel cambiamento.

"Zelensky sta perdendo la guerra, firmi per la pace" Ampio spazio è stato dedicato anche alla guerra in Ucraina. Rivolgendosi idealmente al presidente Zelensky, Salvini ha affermato che "sta perdendo la guerra e la credibilità, quindi dico: 'Firma l'accordo di pace prima possibile. Devi scegliere tra una sconfitta e una disfatta". E ha aggiunto: "Poi ovviamente occorre garantire protezione e sicurezza per evitare altre aggressioni e sconfinamenti ma nel decreto Ucraina per la prima volta la difesa dei civili ha preso lo spazio primario rispetto ad armi e guerra. E questo è grazie alla Lega e non alla fantasia".

"No al gender, la famiglia è unione tra un uomo e donna" Poi il segretario della Lega non ha mancato di attaccare i movimenti per i diritti civili. "No al woke, no gender, asterischi e cazzate multi qui e multi là. E' bello confrontarsi, capire e ascoltare ed evolvere. Però la famiglia che si fonda sull'unione di un uomo e di una donna, è quella che ci da' la garanzia di essere qui nei prossimi anni", ha tuonato. E nella sala si sono sentiti applausi e qualcuno gridare: Bravo!". Riferendosi anche alle polemiche sul suo recente incontro con Tommy Robinson, esponente dell'estrema destra britannica, ha detto: "Sulla libertà di parola e pensiero, noi siamo l'unico partito ad aver votato contro la legge bavaglio su cosa si può dire e cosa non si può dire, cosa risponde alla legge, chi può incontrare Salvini e chi non può incontrare. Ma potrò incontrare chi fico secco ho voglia da incontrare, se voglio fare battaglie comuni con qualcuno, con rispetto?"