Garante della privacy Stanzione: "Collegio non si dimette"

La richiesta di azzerare il Garante della Privacy, avanzata dalle opposizioni dopo le accuse di Report, ha riacceso il dibattito politico e istituzionale. Al centro della contesa ci sono l’autonomia dell’Autorità e le regole per la nomina dei suoi membri

Dopo le accuse lanciate dalla trasmissione Report, si è riaccesa la polemica attorno al Garante per la protezione dei dati personali. Le opposizioni hanno chiesto l’azzeramento dell’Autorità, ma il presidente Pasquale Stanzione, parlando con con il TG1 ha escluso le dimissioni: “Il collegio non presenterà le proprie dimissioni, le accuse sono totalmente infondate”. Stanzione ha anche criticato le pressioni politiche, sostenendo che “quando la politica grida allo scioglimento o alle dimissioni dell’Autorità non è più credibile”. Nel frattempo, nel centrosinistra cresce l’idea di modificare le regole per la nomina dei membri del Garante: il costituzionalista Stefano Ceccanti ha proposto un quorum dei tre quinti del Parlamento, sostenuto anche da Angelo Bonelli (Avs), mentre il centrodestra respinge l’ipotesi. La polemica è nata dal “caso Report”, che ha accusato alcuni componenti dell’Autorità di contiguità con la politica e di conflitti d’interesse, in particolare Agostino Ghiglia, legato a Fratelli d’Italia.