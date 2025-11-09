Caduta muro di Berlino, Meloni: "Fu alba di libertà e democrazia"

La presidente del Consiglio ricorda il 36esimo anniversario della caduta del muro di Berlino, avvenuta il 9 novembre 1989, sottolineando come questa data sia stata scelta per istituire in Italia il Giorno della Liberta: "Ricordiamo chi ha sofferto, chi ha sperato, chi ha avuto il coraggio di credere che il mondo potesse cambiare. E rinnoviamo, insieme, quella stessa speranza e voglia di liberta"
"Il 9 novembre 1989, giorno della caduta del Muro di Berlino, non rappresenta solo l'abbattimento di un muro che per anni aveva diviso la Germania in due sotto la morsa del comunismo, segnando profondamente l'Europa e il mondo intero, ma racconta anche il momento in cui migliaia di persone, unite e legate dallo stesso desiderio, avevano dato inizio a una nuova alba e a un nuovo giorno con la riconquista della libertà, della speranza e della democrazia". così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ricorda l'anniversario della caduta del muro di Berlino, avvenuta 36 anni fa, nel 1989.
Meloni: "9 novembre Giorno della Libertà"
Meloni ricorda che "La Repubblica Italiana ha scelto di dedicare il 9 novembre", anniversario della caduta del Muro di Berlino, "al 'Giorno della Liberta'', istituito con la Legge del 15 aprile 2005, n.61. Il 9 novembre ricordiamo chi ha sofferto, chi ha sperato, chi ha avuto il coraggio di credere che il mondo potesse cambiare. E rinnoviamo, insieme, quella stessa speranza e voglia di liberta".
Sono passati 36 anni da quando il 9 novembre 1989 venne abbattuto il simbolo della Guerra Fredda e si aprì la strada per la riunificazione tedesca. La barriera divise la città per 28 anni: oltre 150 persone furono uccise nel tentativo di oltrepassarla