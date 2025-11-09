Caduta muro di Berlino, Meloni: "Fu alba di libertà e democrazia"

La presidente del Consiglio ricorda il 36esimo anniversario della caduta del muro di Berlino, avvenuta il 9 novembre 1989, sottolineando come questa data sia stata scelta per istituire in Italia il Giorno della Liberta: "Ricordiamo chi ha sofferto, chi ha sperato, chi ha avuto il coraggio di credere che il mondo potesse cambiare. E rinnoviamo, insieme, quella stessa speranza e voglia di liberta"