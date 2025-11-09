Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale elezioni regionali
Arrow-link
Arrow-link

Anniversario caduta muro di Berlino, Meloni: "Fu alba di libertà e democrazia"

Politica
©Ansa

La presidente del Consiglio ricorda il 36esimo anniversario della caduta del muro di Berlino, avvenuta il 9 novembre 1989, sottolineando come questa data sia stata scelta per istituire in Italia il Giorno della Liberta: "Ricordiamo chi ha sofferto, chi ha sperato, chi ha avuto il coraggio di credere che il mondo potesse cambiare. E rinnoviamo, insieme, quella stessa speranza e voglia di liberta"

ascolta articolo

"Il 9 novembre 1989, giorno della caduta del Muro di Berlino, non rappresenta solo l'abbattimento di un muro che per anni aveva diviso la Germania in due sotto la morsa del comunismo, segnando profondamente l'Europa e il mondo intero, ma racconta anche il momento in cui migliaia di persone, unite e legate dallo stesso desiderio, avevano dato inizio a una nuova alba e a un nuovo giorno con la riconquista della libertà, della speranza e della democrazia". così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ricorda l'anniversario della caduta del muro di Berlino, avvenuta 36 anni fa, nel 1989.

Meloni: "9 novembre Giorno della Libertà"

Meloni ricorda che "La Repubblica Italiana ha scelto di dedicare il 9 novembre", anniversario della caduta del Muro di Berlino, "al 'Giorno della Liberta'', istituito con la Legge del 15 aprile 2005, n.61. Il 9 novembre ricordiamo chi ha sofferto, chi ha sperato, chi ha avuto il coraggio di credere che il mondo potesse cambiare. E rinnoviamo, insieme, quella stessa speranza e voglia di liberta".

FOTOGALLERY

©Ansa

1/17
Mondo

Berlino, 36 anni fa cadeva il muro: la città prima e dopo. FOTO

Sono passati 36 anni da quando il 9 novembre 1989 venne abbattuto il simbolo della Guerra Fredda e si aprì la strada per la riunificazione tedesca. La barriera divise la città per 28 anni: oltre 150 persone furono uccise nel tentativo di oltrepassarla

Vai alla Fotogallery

Politica: Altre notizie

Caduta muro di Berlino, Meloni: "Fu alba di libertà e democrazia"

Politica

La presidente del Consiglio ricorda il 36esimo anniversario della caduta del muro di Berlino,...

Manovra, Meloni: “Con noi mai patrimoniali”. Schlein: “Aiutano ricchi"

Politica

La Cgil ha proclamato per il 12 dicembre lo sciopero generale contro la legge di bilancio,...

Totò Cuffaro si dimette da segretario della Dc

Politica

Lo scrive in una nota l'ex presidente della Sicilia, indagato nei giorni scorsi dalla procura di...

Cnel, stop di Brunetta agli aumenti di stipendio: "Revocherò delibera"

Politica

Dopo le polemiche politiche sorte per la notizia dell'aumento delle retribuzioni, oggi da Palazzo...

Abu Mazen vede Mattarella e Meloni: "Italia ci riconosca come Stato"

Politica

Il presidente della Palestina è stato ricevuto al Quirinale dal capo dello Stato. Nel...

Politica: I più letti