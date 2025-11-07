Cnel, aumenta stipendio del presidente Brunetta. L'opposizione attacca

Offerte Sky
Aumento di stipendio per Renato Brunetta da presidente del Cnel. L'opposizione attacca

Dall'Istituto si fa notare che l’adeguamento sarebbe “un allineamento ai parametri di altri organi costituzionali”. A beneficiare di questo adeguamento gli stipendi anche di vicepresidenti, consiglieri e dello staff, per un effetto domino che fa lievitare la spesa complessiva dai previsti 850mila euro a quasi un milione e mezzo in dodici mesi. E per il prossimo anno le consulenze esterne passeranno da 320mila a 420mila euro

Da 250 mila a 310 mila euro. Aumento di stipendio per Renato Brunetta, presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del Lavoro (Cnel) che in un anno e mezzo vede il suo assegno aumentare di 60mila euro. Dal Cnel si fa notare che l’adeguamento sarebbe “un allineamento ai parametri di altri organi costituzionali”. A beneficiare di questo adeguamento gli stipendi anche di vicepresidenti, consiglieri e dello staff, per un effetto domino che fa lievitare la spesa complessiva dai previsti 850mila euro a quasi un milione e mezzo in dodici mesi. E per il prossimo anno le consulenze esterne passeranno da 320mila a 420mila euro. 

Opposizione all'attacco

La decisione ha prestato il fianco agli attacchi delle opposizioni con l’annuncio di un’interrogazione da parte del Movimento 5 stelle per avere un chiarimento direttamente dalla premier. “Cosa ne pensa il governo? Ce lo diranno la premier Meloni e il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ai quali indirizzeremo un’interrogazione”, ha detto il deputato Dario Carotenuto, che ha definito “indecente” l’operazione. “Il Cnel ha deliberato un aumento di 1,5 milioni per i vertici e di 200mila euro per lo staff. Giorgia Meloni non trova i soldi per aumentare gli stipendi al ceto medio ma li trova per il poltronificio di Brunetta”, ha attaccato Matteo Renzi e Nicola Fratoianni ha aggiunto: “Da non credere: Brunetta si è aumentato lo stipendio da 250mila a 310mila euro l’anno. E con lui tutti i suoi dirigenti, facendo raddoppiare la spesa per le retribuzioni del Cnel. Ed è proprio lo stesso Brunetta che si è duramente opposto al salario minimo di 9 euro lordi l’ora. Sono davvero senza vergogna alcuna”.

Salario minimo, no del Cnel: meglio contratti collettivi

