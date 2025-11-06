Valle d’Aosta, Renzo Testolin confermato presidente della Regione

Esponente dell'Union Valdôtaine, Testolin è stato eletto oggi con 21 voti su 35 dal Consiglio regionale, insediatosi dopo le elezioni regionali del 28 settembre scorso. Consulente finanziario, 57 anni, è a capo di una maggioranza con autonomisti, Azione e Forza Italia

Renzo Testolin è di nuovo presidente della Valle d’Aosta. Esponente dell'Union Valdôtaine, il 57enne è stato confermato alla guida della Regione autonoma. Consulente finanziario di professione, Testolin è presidente della Regione dal marzo del 2023. Lo ha eletto oggi con 21 voti su 35 il Consiglio regionale, insediatosi dopo le elezioni regionali del 28 settembre scorso nelle quali il neo presidente è stato il candidato più votato con 3.808 preferenze. Testolin è a capo di una maggioranza a trazione autonomista in cui ha fatto il suo ingresso Forza Italia, al posto del Pd.