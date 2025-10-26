Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale elezioni regionali
Arrow-link
Arrow-link

Anm: "Berlusconi? Vicenda di 30 anni, non è da Paese civile"

Politica

Quanto al fatto che ci possa essere stata una persecuzione giudiziaria nei confronti del fondatore di Forza Italia "Non ho il minimo dubbio se questo è avvenuto lo condanno. Certamente la giustizia non può essere strumentalizzata a fini politici", ha detto Cesare Parodi, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati

ascolta articolo

"Non ha funzionato la tempistica di questa vicenda. Qualunque vicenda che dura 30 anni è qualcosa che un Paese civile non dovrebbe conoscere. Se Marina Berlusconi si lamenta dei tempi non posso che essere d'accordo con lei". Lo ha detto il presidente dell'Anm Cesare Parodi, tornando sulla polemica sollevata da Marina Berlusconi, nel corso di Omnibus su La7. Quanto al fatto che ci possa essere stata una persecuzione giudiziaria nei confronti del fondatore di Forza Italia, "non ho il minimo dubbio - ha detto Parodi - se questo è avvenuto lo condanno. Ma io non so è avvenuto. Non posso dare un giudizio su questo. Certamente la giustizia non può essere strumentalizzata a fini politici".

La polemica sollevata dalla figlia di Berlusconi

Marina Berlusconi, figlia del fondatore di Forza Italia, era tornata sulle vicende processuali di suo padre Silvio e sulla riforma della giustizia. "Davanti alle tante discussioni sterili su presunte - e assurde - emergenze democratiche, mi permetto di dire che la nostra grande e vera emergenza è da tempo e resta ancora oggi la giustizia. Purtroppo, e lo dico da figlia, nemmeno la migliore delle riforme servirà più a restituire a mio padre trent'anni di vita avvelenati e devastati dalle calunnie e dalle false accuse", dice Marina Berlusconi, sottolineando che la riforma "sarà comunque un passo avanti significativo verso una giustizia veramente giusta". 

Approfondimento

Marina Berlusconi: "Calunnie contro mio padre". ANM: "Sentenze giuste"

Politica: Altre notizie

Anm: "Berlusconi? Vicenda di 30 anni, non è da Paese civile"

Politica

Quanto al fatto che ci possa essere stata una persecuzione giudiziaria nei confronti del...

La "macchina di Majorana" in Senato: polemiche per il libro di Ravelli

Politica

In Sala Nassiriya la conferenza sul libro che racconta la presunta “macchina di Majorana”,...

Tassa affitti brevi, Tajani: "Noi contrari". Salvini: "Va cancellata"

Politica

Il vicepremier conferma la volontà di Forza Italia di non tassare gli affitti brevi con la...

Stop supplenze brevi alle medie e alle superiori: le novità in Manovra

Politica

Per quanto riguarda il settore della scuola, la legge di Bilancio stabilisce che "i dirigenti...

Meloni: “Pieno sostegno a Kiev. Senza Hamas riconosceremo Palestina"

Politica

La premier ha parlato in Senato e alla Camera in vista del Consiglio europeo di domani. Un...

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Senato durante comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo , Roma, 22 Ottobre 2025. ANSA/GIUSEPPE LAMI

Politica: I più letti