Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale elezioni regionali
Arrow-link
Arrow-link

Elezioni Aosta, Raffaele Rocco è il nuovo sindaco

Politica

Vicesindaco è l'avvocato Valeria Fadda. Erano sostenuti dalle forze autonomiste e dal Partito Democratico

ascolta articolo

Per soli 15 voti Raffaele Rocco, 63 anni, ingegnere, è il nuovo sindaco di Aosta. Vicesindaco è l'avvocato Valeria Fadda. Erano sostenuti dalle forze autonomiste e dal Partito Democratico. Al ballottaggio hanno ottenuto il 50,06% dei voti (6.420) mentre i loro avversari, l'imprenditore Giovanni Girardini come sindaco e Sonia Furci come vicesindaco, espressione del centrodestra, hanno avuto il 49,94% (6.405). 

Politica: Altre notizie

Elezioni Aosta, Raffaele Rocco è il nuovo sindaco

Politica

Vicesindaco è l'avvocato Valeria Fadda. Erano sostenuti dalle forze autonomiste e dal Partito...

Elezioni regionali Toscana, alle 23 affluenza in calo al 35,7%

Politica

Oltre 3 milioni di cittadini sono chiamati a scegliere il presidente e rinnovare il Consiglio...

Elezioni Regionali

Mattarella: "Sicurezza sul lavoro è un diritto inalienabile"

Politica

"Ricordo le vittime e rinnovo la vicinanza della Repubblica alle loro famiglie" ha detto il...

Bernini contestata a Siena: insulti mentre ero con giovani palestinesi

Politica

La ministra per l'Università e la ricerca torna sull'episodio di cui è stata suo malgrado...

Meloni: "Nati per stravolgere i pronostici, anche in Toscana"

Politica

Questo uno dei passaggi della premier, intervenuta alla chiusura della campagna elettorale di...

Politica: I più letti