Elezioni Aosta, Raffaele Rocco è il nuovo sindaco

Per soli 15 voti Raffaele Rocco, 63 anni, ingegnere, è il nuovo sindaco di Aosta. Vicesindaco è l'avvocato Valeria Fadda. Erano sostenuti dalle forze autonomiste e dal Partito Democratico. Al ballottaggio hanno ottenuto il 50,06% dei voti (6.420) mentre i loro avversari, l'imprenditore Giovanni Girardini come sindaco e Sonia Furci come vicesindaco, espressione del centrodestra, hanno avuto il 49,94% (6.405).